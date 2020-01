Geld macht uns in Luxemburg nicht glücklicher

Geld macht nicht glücklich. Diese Redewendung ist seit Dienstag wissenschaftlich unterfüttert. Die Statistikbehörde Statec hat unter dem Titel «Economic growth and well-being beyond the Easterlin paradox» über mehr als 30 Jahre analysiert, wie Einkommen und Zufriedenheit zusammenhängen.

Das Easterlin-Paradox



Das Easterlin-Paradox ist eine Hypothese über den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück. Richard Easterlin wies nach, dass die Erhöhung des Bruttoinlandprodukts zunächst mit einem subjektiven Glücksgefühls einhergeht. Ab einem bestimmten Punkt wächst das Glück jedoch nicht mehr, während der Reichtum weiter steigt.

Seit 1981 gibt es in Luxemburg ein anhaltendes Wirtschaftswachstum. Der Reichtum der Bürger ist also gestiegen. Die Zahl der Menschen, die angeben, mit ihrem Leben zufrieden zu sein, ist aber unverändert geblieben. Dieses Ergebnis sei überraschend – vor allem weil in Frankreich und den Niederlanden das Wohlbefinden im gleichen Zeitraum sehr wohl gestiegen ist.

Laut der Studie zählt etwas anderes: Die Lebenszufriedenheit steigt mit der Qualität der Beziehungen. Soziale Bindungen sind also wichtiger als materieller Reichtum. Tatsächlich wirke sich ein gutes Miteinander fast doppelt so stark auf das Wohlbefinden aus, so die Studienmacher. Auch eine niedrige Arbeitslosigkeit, geringe Einkommensungleichheit und ein großzügiger Sozialstaat sei in diesem Zusammenhang wünschenswert.

«Wirtschaft muss sozial verträglich wachsen»

Die Autoren fordern die Politik zum Umdenken auf. Statt sich auf Wachstum zu konzentrieren, sollte sich Politik lieber direkt mit der Frage beschäftigen, was eine Gesellschaft nachhaltig zufrieden macht. Erfahrungen in Städten hätten gezeigt, dass sich zum Beispiel die Schaffung von Grünflächen, Fußgängerzonen sowie die Bereitstellung eines hochwertigen öffentlichen Nahverkehrs positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Den Grund kennen wir nun: Wer nicht in sein Auto, sondern in den Bus steigt, begegnet anderen Menschen. So können soziale Beziehungen entstehen.

Ein «sozial verträgliches Wirtschaftswachstum», dass die Lebensqualität fördert, sei erstrebenswert – auch wenn dies langsamer vonstatten geht.

(sw/L'essentiel)