Der Herbst übernimmt mit Wind und Regen

Während der morgige Dienstag noch bis zu 26 Grad warm werden könnte, wird sich das Wetter in den kommenden Tag deutlich verschlechtern, wie MeteoLux ankündigt. Bereits am Mittwoch übernehmen Wolken und Regenschauer mit Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag sacken die Temperaturen weiter ab und erreichen nachmittags nur noch maximal 17 Grad, dazu kommen Regen und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern.

Am nahenden Wochenende betragen die Höchsttemperaturen bei wolkenbedecktem Himmel nur noch 10 bis 12 Grad, am Samstag könnte es bei Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern noch kälter werden.

(L'essentiel)