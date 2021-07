So funktioniert das Reisen mit dem Covid-​​Zertifikat

Das digitale EU-Covid-Zertifikat (EU DCC) (geimpft seit mehr als 14 Tagen, negatives PCR-Testergebnis seit weniger als 72 Stunden oder genesen), das in mehreren Ländern der Europäischen Union in Kraft getreten ist, erleichtert die Einreise in viele EU-Länder. Wir haben die Top-Reiseländer der Luxemburger unter die Lupe genommen.

Belgien

Keine Beschränkungen für Aufenthalte von weniger als 48 Stunden. Darüber hinaus muss ein Formular ausgefüllt und das EU-Covid-Zertifikat mitgeführt werden. Ohne Corona-Test muss spätestens am Tag nach der Ankunft ein Test durchgeführt werden. Anschließend muss der Getestete bis zum Vorliegen des Ergebnisses in Quarantäne bleiben.

Deutschland

Da Luxemburg vom Robert-Koch-Institut doch nicht – wie zwischenzeitlich angekündigt – als Risikogebiet eingestuft wurde, gibt es für Reisende keine besonderen Einreisebeschränkungen.

Frankreich

In Frankreich müssen Reisende eine Erklärung ausfüllen, in der sie angeben, dass sie symptomfrei sind und in den letzten 14 Tagen vor der Reise keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten. Mit dem EU-Covid-Zertifikat entfällt die Notwendigkeit eines Tests (PCR weniger als 72 Stunden oder Antigen weniger als 48 Stunden alt).

Spanien

Für Reisen nach Spanien müssen alle Reisenden (einschließlich Kinder, Transitreisende und Spanier, die aus dem Ausland zurückkehren) ein Formular ausfüllen. Der QR-Code muss bei Gesundheitskontrollen vorgelegt werden, außer bei Reisen auf dem Landweg. Reisende können auch das EU-Covid-Zertifikat vorlegen. Andernfalls ist ein PCR-Test erforderlich, der weniger als 72 Stunden alt ist (oder ein Antigentest, der weniger als 48 Stunden alt ist).

Portugal

In Portugal muss ebenfalls ein Dokument vor der Abreise ausgefüllt werden. Personen, die im Besitz des EU-Covid-Zertifikat sind, sind von der Testpflicht befreit (PCR weniger als 72 Stunden oder Antigen weniger als 48 Stunden). Bei der Einreise via Auto wird die Bescheinigung an der französisch-spanischen Grenze verlangt, nicht aber an der spanisch-portugiesischen Grenze.

Italien

Auch hier muss ein Formular vor der Abreise ausgefüllt werden. Bei Besitz des EU-Covid-Zertifikats entfällt der Test (PCR weniger als 72 Stunden oder Antigen weniger als 48 Stunden).

Vereinigtes Königreich

Da Luxemburg von den Behörden als «gelb» eingestuft wurde, muss ein Passagierformular ausgefüllt werden, ein PCR-Test (weniger als 72 Stunden alt) muss durchgeführt werden, ein neuer Test muss am Tag nach der Ankunft durchgeführt werden und die Person muss bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne bleiben.

