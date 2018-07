Angestellte der EIB erwirkt 10.000 Euro Schadensersatz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gericht der Europäischen Union hat die Europäische Investitionsbank (EIB) zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Eine Angestellte hatte erfolgreich gegen Mobbing am Arbeitsplatz geklagt.

Die Vorgeschichte: Die Europäische Investitionsbank stellte am 1. April 2008 eine Referentin ein. Im Anschluss an die Ankunft eines neuen Direktors im Oktober 2014 wurde die Dienststelle, in der die Referentin tätig war, umstrukturiert, und das Team, für das sie verantwortlich war, blieb nicht bestehen.

Harte Anschuldigungen, wenig Konsequenzen

Zwei Jahre später reichte die Referentin bei der EIB eine Beschwerde ein, mit der sie die Feststellung begehrte, dass die Verhaltensweisen des neuen Direktors ihr gegenüber als Mobbing anzusehen seien. Im Wesentlichen warf die Referentin dem neuen Direktor vor, ihre Karriere zu einem abrupten Ende gebracht zu haben, indem er sie ohne sachlichen Grund von einer Leitungsfunktion entfernt habe. Zudem habe er sie angeschwärzt und sich unangemessen, aggressiv, geringschätzig und anschuldigend ihr gegenüber geäußert.

Die EIB gab der Referentin nur im Zusammenhang mit einigen der behaupteten Tatsachen Recht, dass sie ein Opfer von Mobbing gewesen sei. Sie teilte dem neuen Direktor daraufhin mit, dass sie im Fall einer erneuten begründeten Beschwerde gegen ihn ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten werde. Ferner forderte die EIB den neuen Direktor dazu auf, sich förmlich bei der Referentin für das ihr zugefügte Leid zu entschuldigen, und beauftragte auch die für Personalfragen zuständige Dienststelle, die Möglichkeiten für ein berufliches Coaching des neuen Direktors in Bezug auf seinen Führungs- und Kommunikationsstil zu prüfen. Schließlich wies die EIB die Referentin darauf hin, dass das Verfahren – auch in ihrem Umfeld – streng vertraulich bleiben müsse.

Die Angestellte klagte mit Erfolg

Da die Beschäftigte mit der Entscheidung der EIB unzufrieden war, wandte sie sich an das Gericht der Europäischen Union, um die Aufhebung der Entscheidung zu erwirken und um Schadensersatz einzufordern. Mit dem Urteil bestätigte das Gericht, dass die Assistentin ein Opfer von Mobbing geworden war, und verurteilt die EIB, ihr Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro zu zahlen.

«Unsere Mandantin hat wiederholt auf die Belästigung durch den neuen Direktor hingewiesen», so ihre Anwälte, die Maîtres Cambonie und Walter. «Wir behalten uns aber auch das Recht vor, den ‹Belästiger› vor luxemburgische Gerichte zu bringen.» Die Europäische Investitionsbank wollte sich auf Nachfrage von L'essentiel nicht zu diesem Thema äußern.

(Gaël Padiou/L'essentiel)