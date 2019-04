Luxemburg weint um Großherzog Jean

Ein Staatsoberhaupt, das von seinem Volk geliebt wird. Dieses Bild wird vom ehemaligen luxemburgischen Großherzog Jean in Erinnerung bleiben. Er verstarb am Dienstag im Alter von 98 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Er war 36 Jahre lang das Staatsoberhaupt in Luxemburg und hatte auch für die Befreiung des Landes während des Zweiten Weltkriegs gekämpft.

Nach der Schule in Luxemburg und Großbritannien musste der Sohn der Großherzogin Charlotte am 10. Mai 1940 mit seiner Familie aus seinem Heimatland fliehen, als die Nazis am 10. Mai 1940 in Luxemburg einmarschierten. Für die großherzogliche Familie begann dann ein Leben im Exil, zuerst in Frankreich und den USA, dann in Kanada und England. Jean studierte Jura und Politikwissenschaft im kanadischen Quebec. Die Liebe zu Luxemburg und seinen Landsleuten ist aber zu stark – der damalige Erbgroßherzog kann nicht untätig dabei zusehen, wie sein Volk unter dem Naziregime leidet. Deshalb trat er im Alter von 21 Jahren als freiwilliger Soldat den Irish Guards bei, ein ein Infanterieregiment der britischen Armee. Dort wurde Jean im Juli 1943 zum Leutnant ernannt.

Vom Schlachtfeld zur Einheit Europas

Weniger als ein Jahr später, am 11. Juni 1944, landete er in der Normandie und beteiligte sich an der Schlacht um Caen und der Befreiung Brüssels. Am 10. September des Jahres, dem Tag der Befreiung der Stadt Luxemburg, wurde Erbgroßherzog Jean nach Luxemburg abkommandiert, wo er an der Seite seines Vaters Prinz Felix am Nachmittag von der Bevölkerung begeistert empfangen wurde. Drei Tage später schloss er sich jedoch schon wieder seinen Kameraden auf dem Schlachtfeld an und kämpfte bis zum Kriegsende in Deutschland.

Nach der Kapitulation der Wehrmacht kann der künftige Großherzog wieder ein normales Leben aufnehmen. Am 9. April 1953 heiratete er Prinzessin Josephine Charlotte von Belgien, die ihm fünf Kinder schenkte, darunter den am 16. April 1955 geborenen heutige Großherzog Henri. Das Amt des Großherzogs übernahm er von seiner Mutter Charlotte am 12. November 1964. In seiner 36-jährigen Regentschaft übte Jean das Amt stets mit äußerster Diskretion aus. Währenddessen entwickelte sich Luxemburg von einem Industrie- und Agrarland, dessen Wohlstand besonders auf der Stahlindustrie basierte, zu einem modernen Dienstleistungszentrum. Als überzeugter Europäer unterstützte er den Aufbau Europas bei dem Luxemburg eine wichtige Rolle speilte. Im Jahr 1986 nahm er den Karlspreis stellvertretend für das luxemburgische Volk entgegen. Das Großherzogtum hatte die renommierte Auszeichnung aufgrund seiner Vorbildrolle und Beharrlichkeit dem Weg zur Einheit Europas erhalten.

Im Alter von 80 Jahren gab Jean das Amt des Groherzogs an seinen ältesten Sohn Henri weiter und ließ sich mit seiner Frau Charlotte, die 2005 nach einem langen Krebsleiden verstarb, in Schloss Fischbach nieder. Seitdem verbrachte der Großvater von 21 Enkelkindern ein ruhiges Leben. Nur selten ließ er sich in der Öffentlichkeit blicken – beispielsweise bei der Einweihung des Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam), das nach ihm benannt wurde.

