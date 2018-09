Neues Tarifsystem erhitzt die Gemüter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein fast neues Labor, im Juni 2017 eingeweiht, das Investitionen in neue Bereiche und Gerätschaften tätigen soll, und bereits jetzt mehr als 150 Mitarbeiter hat: Wirtschaftlich steht das private medizinische Analyselabor «Bionext Lab» gut da. Dem Direktor, Jean-Luc Dourson, ist der «Preisdruck», den die CNS auf sein Labor ausübt allerdings ein Dorn im Auge: «Die niedrigen Preise üben einen ungeheuren Druck auf uns aus.»

Nouveaux outils



Bionext Lab a annoncé lundi deux nouveaux investissements: l’outil MyLab, d’un coût d’un million d’euros, calculant directement les frais à avancer pour le patient et surtout permettant une meilleure communication entre les acteurs du secteur; et une application de réalité virtuelle pour calmer les personnes phobiques aux piqûres.



«Avec ces outils, nous espérons augmenter nos volumes pour compenser la baisse de nos marges», explique Jean-Luc Dourson, directeur d’un laboratoire qui a réalisé un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros la première année.

Seit 2002 hätte die CNS die Tarife für die Dienstleistungen des Unternehmens regelmäßig gesenkt und darüber hinaus die Kosten für bestimmte Analysen nicht mehr übernommen. «Zu Beginn des Jahres wurde uns ein neues kompliziertes Tarifsystem auferlegt. Inzwischen gibt es 400 verschiedene Punkte», sagt Dourson.

«Keine tatsächliche Senkung»

Gegenüber L'essentiel erklärt das Ministerium für soziale Sicherheit, dass die Tarife im Jahr 2015 tatsächlich um 16 Prozent gesenkt wurden: «Das war notwendig, wegen der gestiegenen Zahl der Analysen und der damit verbundenen Kostenexplosion bei der Kranken- und Mutterschaftsversicherung».

Das CNS rechtfertigt die Preissenkung mit der «medizinisch-technischen Entwicklung in diesem Bereich». Das neue Tarifsystem werde diesen Neuerungen gerecht, da es neue Regeln für die Behandlungen festlege und die Zahl der in Auftrag gegebenen Analysen verringere. «Wir können also nicht von einer Senkung der tatsächlichen Preise sprechen», sagt Ministeriumssprecherin Ilona Biwer.

