Mehr als jeder Fünfte leidet an Einsamkeit

In ihrer am Freitag veröffentlichten Studie hat Statec die Auswirkungen des Lockdowns auf die sozialen Beziehungen der Luxemburger Einwohner untersucht. Die wohl herausstechendste Erkenntnis des Statistikinstituts ist, dass 21 Prozent der Einwohner zu Beginn des Confinements und etwa 19 Prozent zwischen April und Juni an Einsamkeit litten. Das sind etwa viermal so viele Personen wie in normalen Zeiten (fünf Prozent). Insbesondere Studenten, Personen unter 35 Jahren sowie weniger wohlhabende Personen waren vermehrt mit diesem Gefühl der Einsamkeit konfrontiert.

Zudem stellte das Statistikinstitut fest, dass sich der Lockdown sowohl auf die Finanzen als auch die Gesundheit der Menschen ausgewirkt hat: Das Einkommen jedes sechsten Einwohners war geringer als zuvor, gleichermaßen wurde auch der gesundheitliche Zustand einer jeden sechsten Person negativ beeinflusst. Auch die Zufriedenheit der Bürger nahm innerhalb der ersten Wochen des Lockdowns stark ab – jeder Vierte gab an, sein Leben sei weniger zufriedenstellend als zuvor. Bei den Frauen nahm dieses Gefühl gegen Ende des Confinements sogar noch einmal zu.

Die Studie zeigt außerdem, dass das Wohlbefinden nicht zwingend mit Wirtschaftswachstum einhergeht. Seit 2010 hat sich dieses Gefühl im Großherzogtum nur leicht verbessert (ein Prozent) - und das trotz eines BIP-Wachstums von 29,3 Prozent und einer Steigerung des Pro-Kopf-BIP von 12,1 Prozent. Beide Faktoren hängen demnach kaum zusammen.

(pp/L'essentiel)