Orkantief bringt Sturm und Schnee nach Luxemburg

Seit Beginn der Woche weht in Luxemburg und der Großregion eine steife Brise. Nach den Schneefällen am Mittwochvormittag frischen die Böen weiter auf. Daher hat der Wetterdienst Météolux die gelbe Warnstufe ausgegeben. Die Experten vom Findel rechnen am Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 20 Uhr, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern. Am Donnerstag wird es sogar noch heftiger. Zwischen 10 und 14 Uhr sind 90 bis 110 Stundenkilometer möglich. Erst zum Freitag wird es wieder ruhiger.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Weil es bis zum Wochenende aber auch immer wieder zu Regen- und Schneefällen kommen kann und die Temperaturen in der Nacht bis auf vier Grad unter Null fallen, warnt der staatliche Wetterdienst vor glatten Straßen. Die derzeitige Wetterlage im Großherzogtum wird vom Orkantief «Friederike» über der Nordsee und instabilen Luftströmungen aus dem Westen bestimmt.

(sw/L'essentiel)