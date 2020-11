«Schengen ist keine Selbstverständlichkeit mehr»

2020 ist ein von der Corona-Krise geprägtes Jahr. Auf europäischer und außenpolitischer Ebene hat die Pandemie am Mittwoch vor den im Cercle Cité versammelten Abgeordneten einen großen Teil der Rede von Minister Jean Asselborn eingenommen. «Die Achtung der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, die ein Grundrecht ist, ist plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr», bedauerte er und verwies auf die Schließung der Grenzen im Schengen-Raum während der ersten Corona-Welle.

Dies sei eine beispiellose Situation gewesen, die immense Anstrengungen erfordert habe, um sicherzustellen, dass der für Luxemburg lebenswichtige Grenzverkehr weitergehen konnte. Dass bei der zweiten Welle keine neue Schließung beschlossen wurde, sei insbesondere «dem Engagement Luxemburgs auf europäischer Ebene zu verdanken», bekräftigte der Minister in seiner Rede und forderte mehr Koordination in Europa. Im gleichen Zug begrüßte er die Verlegung französischer Patienten auf Intensivstationen im Großherzogtum.

«Die Türkei entfernt sich politisch von der EU»

Auch auf die Außenbeziehungen jenseits der europäischen Grenzen nahm Asselborn Bezug. Der Minister hoffe, dass mit Nordmazedonien und Albanien Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union aufgenommen werden könnten, und erwähnte «konkrete Perspektiven» für die anderen Balkanländer. Er bedauerte vor allem, dass sich die Türkei «politisch von Europa entfernt».

Bekannt für seine harte Haltung gegenüber Israel, sagte Asselborn, dass der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten «ein Hoffnungsschimmer» in einem ins Stocken geratenen Friedensprozess sei. Er begrüße «jeden Versuch, Israel und die arabischen Länder einander näher zu bringen». Die Lage in Syrien und im Jemen bezeichnete er als «dramatisch».

« Wiederherstellung eines Vertrauensverhältnisses mit den Vereinigten Staaten »

In den Vereinigten Staaten sollte nach Asselborns Auffassung der Einzug von Joe Biden und Kamala Harris ins Weiße Haus «die transatlantische Partnerschaft neu beleben und ein Vertrauensverhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten wiederherstellen». Der Minister nahm Bezug auf das iranische Atomabkommen, die sich verschlechternde Situation im Osten der EU (Belarus, Bergkarabach, die Beziehungen zu Russland) und in der Sahelzone, die Entwicklung der Beziehungen zu Marokko, Tunesien, Japan und Indien, den Klimawandel – quasi kein Thema ließ Asselborn aus.

«Es ist unsere Pflicht, als Luxemburger und Europäer nicht gleichgültig zu bleiben, sondern überall und immer die Interessen unseres Landes und der Bürger sowie die Werte der Demokratie, des friedlichen Zusammenlebens und der sozialen und klimatischen Gerechtigkeit zu verteidigen», schloss er seine Rede.

(th/L'essentiel)