Dürfen Ausländer noch in Luxemburg tanken?

«Die Erzeugung und Verteilung von Energie aus Erdölprodukten» soll trotz der aktuellen Corona-Krise im Großherzogtum beibehalten werden. Die Tankstellen sind also versorgt und offen. Personen mit Wohnsitz in Luxemburg dürfen diese auch wie gewohnt nutzen.

Die deutsche Polizei führt seit dem 16. März Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und Dänemark durch. Das Saarland erklärt auf seiner Website, dass «der grenzüberschreitende Warenverkehr sowie die Freiheit von Grenzgängern weiterhin gewährleistet sein wird». «Die Entscheidung, welche privaten grenzüberschreitenden Reisen als absolut notwendig anzusehen sind, liegt im Ermessen des Beamten vor Ort», heißt es darin. Tanken oder Einkaufen in Luxemburg ist nicht eindeutig verboten, aber es ist möglich, dass der Polizeibeamte eine solche Fahrt als «nicht unbedingt notwendig» erachtet.

Belgien und Frankreich sind strikter

Was die belgischen Grenzbewohner anbelangt, so hat das Krisenzentrum auf seiner Website erklärt, dass «Belgien nicht unbedingt notwendige Reisen ins Ausland verbietet». Dies betrifft nicht die Grenzgänger, die zur Arbeit nach Luxemburg fahren müssen. Aber Tanken und Einkaufen stehen auf der Liste der nicht unbedingt notwendigen Auslands-Aktivitäten. Das Krisenzentrum weist darauf hin, dass ein Verstoß gegen dieses Verbot zu Sanktionen führt.

Was die französischen Grenzbewohner betrifft, ist es laut der Website der Regierung und dem Erlass vom 23. März nicht mehr möglich, zum Tanken oder Einkaufen nach Luxemburg zu fahren. «Dies ist keine Situation, die in den Rahmen der von der Regierung beschlossenen Ausnahmen fällt. Außerdem fällt diese Situation nicht in den Bereich der zwingenden Gründe. Sie werden daher mit einer Geldstrafe belegt», so die Gendarmerie Nationale. «Die Menschen können genauso in Frankreich tanken, auch wenn wir uns des wirtschaftlichen Vorteils in Luxemburg natürlich bewusst sind».

(mme/L'essentiel)