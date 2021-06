Kläranlage Beggen soll erweitert werden

Die Kläranlage Beggen, die die Abwässer von Luxemburg-Stadt, Bartringen, Strassen, Leudelingen-Schléiwenhaff (Gemeinde Leudelingen), Rœdgen (Gemeinde Reckingen/Mess) und dem westlichen Teil von Findel (Gemeinde Sandweiler) aufbereitet, wird ihre Reinigungskapazität bis 2030 verdoppeln. Die Kläranlage wird durch ein Erweiterungsprojekt, dessen Gesamtbudget noch nicht bekannt ist, von 210.000 auf 450.000 Einwohnergleichwerte steigen.

«Diese Erweiterung ist angesichts des Bevölkerungswachstums der letzten Jahre und des für die Zukunft erwarteten, notwendig», erklärte Simone Beissel, Stadträtin der Hauptstadt, gegenüber L'essentiel. «Das liegt auch daran, dass die Wasserwirtschaftsverwaltung die Einführung strengerer Abflussnormen, im Vergleich zu den aktuellen Werten, geplant hat. Eine Anlage zur Entfernung von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser der Anlage wird daher unerlässlich sein.», erklärt die Stadträtin weiter.

Ein Zuschuss wird vom Staat beantragt

Im Jahr 2020 wurden in Beggen 16,6 Millionen Kubikmeter Abwasser geklärt. Von den 6704 Tonnen anfallenden Schlämmen wurden 3071 Tonnen an die lothringischen Kompostverwertungsplattformen in Vannecourt, im Departement Moselle und Fresnois-la-Montagne, im Departement Meurthe-et-Moselle geliefert. Die restlichen 3633 Tonnen wurden durch Verbrennung entsorgt, vor allem bei CBR in Lixhe (Belgien) und bei Cimalux im Großherzogtum. Der Export von Klärschlamm in Kompostieranlagen in Frankreich ist seit letztem Juli verboten.

Zum vergangenen Jahresende wurde ein detailliertes Projekt vorgestellt und ein Verfahren zur Erlangung eines staatlichen Zuschusses eingeleitet. Die restlichen Kosten werden zwischen der Stadt Luxemburg und den an die Kläranlage Beggen angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt.

(pp/L'essentiel)