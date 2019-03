Sie verwandeln altes Brot in frische Chips

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir haben festgestellt, dass viel Brot, das nicht verkauft wird, auf dem Müll landet. Also hatten wir die Idee, ein Unternehmen zu gründen und einen Weg zu finden, dieses Brot wiederzuverwerten und so zu etwas Neuem zu machen», erklären Tatiana, Zilane, Melissa, Patrick, Ilan und Aurélie, Schüler des technischen Lyzeums Bonneweg.

Zunächst holt die Gruppe altes Brot von Naturata ab. Dann verarbeiten sie es Zuhause oder in der Schulküche: «Nachdem wir das Brot in Scheiben geschnitten haben, backen wir es im Ofen. Wir geben Gewürze dazu und geben den Brotscheiben so ein neues Leben: Jetzt sind es Chips!»

«Eine von Hundert Ideen»

Für ihre Brips – eine Mischung aus Brot und Chips – planen die Schüler drei Geschmacksrichtungen: Naturell, scharf und Pizza-Geschmack. Mit den Brips wollen die sechs jungen Menschen Unternehmer auf sich aufmerksam machen und sie davon überzeugen, ihr Konzept in Zukunft zu übernehmen.

«Lebensmittelabfälle sind ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Die Verarbeitung von altem Brot in Chips ist nur eine von Hunderten Ideen, um dieses Phänomen zu bekämpfen. Wir hoffen, dass unsere Idee in größerem Umfang aufgenommen und kommerzialisiert wird.»

(Ana Martins/L'essentiel)