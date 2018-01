Luxemburg investiert 1,4 Milliarden in schlaue Köpfe

Weil die Regierung «wissenschaftliche Exzellenz wertschätzt», wie Hochschulminister Marc Hansen (LSAP) es am Donnerstag ausdrückte, erhöht sie ihren Etat für die Hochschulbildung im Großherzogtum. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 sollen 1,44 Milliarden Euro fließen – 25 Prozent mehr als zuvor.

Allerdings profitieren nicht alle Akteure gleichermaßen von der Anhebung der Gelder. So erhält die Universität 30 Prozent mehr, das LIST (Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie) 18 Prozent, das LIH (Luxemburger Institut für Gesundheit) 21 Prozent, das LISER (Luxemburger Institut für sozioökonomische Forschung) 13 Prozent und der FNR (Fonds national de la recherche) elf Prozent mehr.

«Wir investieren in Kerngebiete»

«Die Erhöhungen wurden von Fall zu Fall entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Institute ausgehandelt», sagt Hansen. Jedoch gibt eine Klausel, die besagt, dass die Haushalte der einzelnen Institute, die auch europäischen Subventionen und privaten Mitteln unterstützt werden, nach zwei Jahren neu verhandelt werden können – sofern Bedarf entsteht.

Durch die Aufstockung der Mittel will die Regierung neue Ziele erreichen: Dazu gehören der Ausbau der «wissenschaftlichen Exzellenz», die «sozioökonomische Aufwertung» (z. B. Patente und Einnahmen aus Partnerschaften mit dem Privatsektor) und eine Verbesserung der Mobilität der Studenten. «Wir investieren damit in Kerngebiete», erklärt der Minister. Die Universität werde in den kommenden Monaten einige Veränderungen erleben. Der neue Rektor, Stéphane Pallage, der sein Amt Anfang des Jahres angetreten hat, wird am kommenden Montag vorgestellt. Im Abgeordnetenhaus wird zudem ein neues Gesetz zur Organisation der Uni vorbereitet.



(Joseph Gaulier/L'essentiel)