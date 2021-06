Rettungsdienste wollen schneller zum Einsatzort

«Die Rettungsdienste sind noch nicht in der Lage, überall im Land innerhalb von 15 Minuten Hilfe zu leisten», sagt Lydie Polfer. Die Präsidentin des Verwaltungsrats des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) will sich dafür einsetzen, dass dieser Zeitrahmen kleiner wird. Derzeit träfen die Rettungsdienste In 78 Prozent der Fälle in weniger als 15 Minuten ein, so Polfer weiter. Allerdings seien nicht zu jeder Zeit genug freiwillige Feuerwehrleute in allen Feuerwachen verfügbar, um die 100 Prozent garantieren zu können.

Das CGDIS soll nun sicherstellen, dass in 90 bis 95 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten Hilfe eintrifft. «Um dies zu erreichen, müssen wir es schaffen, dass alle Rettungswagen innerhalb von maximal zwei Minuten ab dem Zeitpunkt des Alarms ausrücken können», sagt Paul Schroeder, Generaldirektor des CGDIS.

Nicht mehr Einsätze wegen Corona

Die Behörde, die heute 583 Berufsfeuerwehrleute unter einem Dach versammelt, plant, bis 2025 insgesamt 265 weitere Kräfte einzustellen. Außerdem hat sie am Dienstag eine neue Kampagne gestartet, die sich an Personen richtet, die die drei Landessprachen fließend beherrschen. Ab dem 1. Juli können Interessierte ihre Bewerbung einreichen. «Gleichzeitig wollen wir die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in Zukunft erhöhen», ergänzt Paul Schroeder. Das CGDIS hat zur Zeit etwa 3800 Freiwillige.

Während der Pandemie blieb die Anzahl der CGDIS-Einsätze im Jahr 2020 ziemlich stabil: 59.721, verglichen mit 60.979 im Jahr 2019. Die Rückgänge bei den Verkehrs- und Arbeitsunfällen wurden durch einen Anstieg der Rettungseinsätze für Infizierte und durch einen leichten Anstieg der Einsätze in der Sommerzeit ausgeglichen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)