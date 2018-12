Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Atypischer Weihnachtsmarkt in Düdelingen

Am Freitag öffnet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Düdelingen. In diesem Jahr wird auf dem Platz «Am Duerf» eine neue Kirmes für Kinder veranstaltet.

Rund um die Welt in der Luxexpo the Box

Am kommenden Wochenende findet in der Luxexpo the Box der internationale Bazar statt. Über 1500 Freiwillige werden den Besuchern Köstlichkeiten aus der ganzen Welt anbieten – zum Beispiel Lachs aus Irland oder Käse aus Holland. Diejenigen, die zu Weihnachten ihr Haus noch nicht beschmückt haben werden ebenfalls allerlei Dekorationsartikel finden. Der Bazar ist eine gute Gelegenheit, sich mit Menschen aus der ganzen Welt zu unterhalten. Mehr als 28.000 Besucher werden bei diesem Event erwartet, bei dem insgesamt 59 Länder vertreten sind.

Charlie Winston in der Rockhal

Der britische Sänger Charlie Winston, bekannt für seine Single «Like a Hobo», präsentiert sich am kommenden Sonntagabend auf der Bühne in der Rockhal. Dort wird er sein viertes Album – das im September veröffentlicht wurde – dem Luxemburger Publikum vorstellen.

«The Weekend» von Charlie Winston:

Kostenloses Konzert und zahlreiche Animationen rund um den «Telethon»

Am Freitag startet die Spendengala «Telethon» mit einem kostenlosen Konzert im Konservatorium der Stadt Luxemburg. Ziel ist Spenden zur Bekämpfung seltener Krankheiten zu sammeln. Am Samstag geht es dann mit weiteren Animationen an der Place de la Constitution (Gëlle Fra) weiter. Noch bis April organisieren der Lions Club und Privatpersonen Veranstaltungen.

Zeitgenössische Kunstmesse

In der Luxexpo the Box findet noch bis zum 9. Dezember die dritte Auflage der Luxembourg Art Fair statt. Mehr als 80 internationale Kunstgalerien werden insgesamt 4.000 Werke ausstellen. Malerei, Skulptur, Keramik und Fotografie... verschiedene Kunstarten werden vorgestellt.

Vegedream Showcase in Luxemburg

Am Samstag tritt der französische Rapper Vegedream in einem Showcase im M Club in der Hauptstadt auf. Mit seiner Single «Ramenez la coupe à la maison» eroberte er wochenlang die Charts.

Second-Hand-Modemarkt in Zolwer

Am kommenden Wochenende können Groß und Klein sich in Zolwer von Kopf bis Fuß zum Schnäppchenpreis neu einkleiden. Außerdem gibt es zahlreiche Animationen. Tausend Besucher sind erwartet.

The Prodigy in der Rockhal

Am Samstag sind The Prodigy mit ihrem siebten Album zurück in der Escher Rockhal. Die Fans werden sowohl Old-School-Songs als auch Neuere der britischen Electro-Band zu hören bekommen.

Theaterstück un Differdingen

Am Samstag, um 20 Uhr und am Sonntag, um 18 Uhr stellt das Differdinger Theaterensemble sein Stück «De Bretzert» vor.

(L'essentiel)