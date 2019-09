Fischsterben – Kläranlage verseucht Alzette

Tote Fische wurde am Samstagnachmittag in der Gemeinde Walferdingen in der Nähe des Fußballfeldes gesichtet, erklärte die Regierung am Sonntag.

Die Beamten identifizierten den Grund schnell: Die Kläranlage in Beggen verschmutzt die Alzette. Das Problem soll mit einem technischen Vorfall bei den Kontrollsystemen der Anlage zusammenhängen. Nach Angaben der Behörden soll Abwasser in die Alzette gelangt sein, ohne dass es zuvor in der Anlage geklärt worden war. Um 19:20 Uhr soll dieses Problem behoben worden sein.

Die Verantwortlichen der Wasserwirtschaftsverwaltung führten Untersuchungen durch. Das Ergebnis: «eine hohe Trübung des Wassers und Sauerstoffmangel». Weitere Wasserentnahmen wurden vorgenommen und Analysen werden folgen.

