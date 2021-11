Neues Impfzentrum in der Grand Rue läuft gut an

Corona-Impfungen können seit Samstag im neuen Impfzentrum im ersten Stock des Gebäudes Grand-Rue 70 in der Hauptstadt durchgeführt werden. Die meisten Patienten sind an den ersten Tagen für eine Auffrischungsimpfung gekommen. So erhielt Norry seine zweite Dosis. «Ich habe keine Angst vor dem Impfstoff, ich habe nicht gezögert», erklärt er. Für Nancy und Marco war es sogar Zeit für die dritte Dosis: «Wir wollen Ruhe haben, bevor wir am 28. November unsere Reise antreten. Wir stellen uns nicht die Frage, ob wir die Impfung machen oder nicht», erklärt seine Frau.

Die meisten Besucher des neuen Impfzentrums hatten vollstes Vertrauen in die Impfstoffe, nur wenige Skeptiker holten sich aufgrund des zunehmenden Drucks die Erstimpfung ab. Eine junge Frau berichtet, sie fühle sich zu dem Schritt gezwungen, weil man kaum noch ungeimpft reisen könne.

Die meisten Menschen, die vor dem Gebäude auf der Straße anstanden, kamen jedoch für Corona-Tests. «Ich muss einen Test machen, weil ich mit einem russischen Impfstoff geimpft wurde, der hier nicht anerkannt wird, und noch keine Möglichkeit habe, einen anderen zu erhalten», berichtet eine Frau aus der Warteschlange.

(jg/L'essentiel)