Luxemburg kann und wird Pornhub nicht verbieten

Im vergangenen Dezember sorgte ein Artikel in der New York Times für Aufruhr in den USA: Die pornografische Seite Pornhub soll illegale Inhalte anbieten. Von den jährlich 6,8 Millionen hochgeladenen Videos sollen «viele Kindesmissbrauch und nicht-einvernehmliche Gewalt zeigen», so die US-Tageszeitung. Mastercard und Visa reagierten, indem ihre Kreditkarten nicht mehr für Zahlungen an Pornhub verwendet werden konnten.

Da sich der Steuersitz von Pornhub in Luxemburg befindet, wandten sich die LSAP-Abgeordneten Dan Biancalana und Mars di Bartolomeo mit einer parlamentarische Anfrage diesbezüglich an die Regierung. In ihrer Antwort gaben die betroffenen Minister (Sam Tanson, Justizminister, Xavier Bettel, Minister für Kommunikation und Medien und Franz Fayot, Wirtschaftsminister) zunächst an, dass die Regierung die Verbreitung dieser Videos «auf das Schärfste verurteilt».

«Keine laufenden Ermittlungen»

Weiter heißt es, dass die Justizbehörden und die Police Grand-Ducale «seit langem gegen Kinderpornografie kämpfen und konsequent jeden verfolgen, der sich in diesem Bereich strafbar macht». Das Großherzogtum verfüge zudem über «eine Reihe von Mechanismen, die sicherstellen, dass illegale Inhalte schnell und sorgfältig identifiziert und, wenn nötig, gelöscht werden». Laut Angaben der Minister gibt es derzeit keine laufenden Ermittlungen zu Videos der Website.

Die Verbreitung von pornografischen Inhalten an sich, sei es in Form von Bildern, Texten oder Videos, sei nicht illegal, erinnerten die Minister in ihrer parlamentarischen Antwort. Daher gelte die Niederlassungsfreiheit auch für Unternehmen dieser Branche. Aus diesen Gründen «ist Luxemburg nicht in der Lage, restriktive Maßnahmen gegen sie zu ergreifen».

Auch ein generelles Verbot von pornografischen Seiten vorzuschlagen, empfinden die Minister ebenfalls für nicht angebracht. Vielmehr solle man auf die Aufklärung und Sexualerziehung setzen.

(mc/L'essentiel)