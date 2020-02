Luxemburger Post liefert keine Zeitungen aus

Um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten hat die Luxemburger Post beschlossen, in der Nacht von Sonntag auf Montag keine Zeitungen auszuliefern. In dieser Zeit erreicht das Sturmtief «Sabine» im Großherzogtum seine volle Stärke. Die Wetterdienste rechnen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern in der Spitze, was einem Orkan entspricht. Die Zeitungen werden mit einem Tag Verspätung geliefert. Auch die Zustellung von Briefen oder Paketen könnte sich aufgrund des Sturm verzögern. Die Montags-Ausgabe von L'essentiel wird wie gewohnt in den Verteilerkästen bereitliegen.

Auch im Luxemburger Luftverkehr kommt es aufgrund des Unwetters zu Ausfällen. Zwei Lufthansa-Flüge, die vom Findel nach Frankfurt gehen sollten, wurden gestrichen. Die Maschinen sollten um 14.20 Uh und um 18.40 Uhr im Großherzogtum starten. Außerdem fallen vier Flüge nach Luxemburg aus: drei Maschinen aus Frankfurt (13.30 Uhr, 17.50 Uhr und 22.10 Uhr) sowie ein Flugzeug aus München (19.55 Uhr).

(sw/L'essentiel)