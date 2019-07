Verbraucherschutz wirft Atelier «Abzocke» vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Auftritt der Band Rammstein ist eines der Konzert-Highlights, die in diesem Jahr im Großherzogtum stattfinden. Die deutsche Rockband gibt am kommenden Samstag ein Open-Air-Konzert in Roeser. Im Vorfeld kritisierten die Verbraucherschützer der «Union luxembourgeoise des consommateurs» (UCL) die Preise, die die Veranstalter des Ateliers aufgerufen haben, scharf.

Neben den rund 100 Euro teuren Eintrittskarten sind der UCL insbesondere die Kosten für die Parkplätze ein Dorn im Auge. «Für einen Parkplatz mit Shuttle-Bus-Service in der Nähe des Konzertes kommen noch einmal 20 Euro hinzu. Zwar werden noch weitere Möglichkeiten zum Parken angeboten, allerdings sind diese zum Teil sehr weit entfernt», sagt Nico Hoffmann von der UCL im Gespräch mit L'essentiel und ergänzt: «Unserer Ansicht nach werden so vor allem junge Musikliebhaber abgezockt.»

«Gebühren decken unsere Ausgaben»

Michel Welter vom Atelier rechtfertigt die aufgerufenen Preise: «An den Ticketpreisen können wir relativ wenig machen. Sie werden vom Management der Band vorgegeben. Im Vergleich zu Veranstaltern im Ausland sind wir noch günstig.»

Was die Parkplatzsituation betrifft, habe die UCL nicht richtig recherchiert, da den Konzertbesuchern drei verschiedene Möglichkeiten angeboten würden: «Die meisten Besucher nutzen den P+R Bouillon und den dortigen Shuttle-Bus-Service für insgesamt fünf Euro. Außerdem gibt es kostenlose Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, was natürlich nicht für jeden eine Option ist», erklärt Welter.

Die 20 Euro teuren Abstellplätzen seien Premium-Parkplätze in direkter Nähe des Konzertes. «Wir erwarten etwa 18.000 Besucher. Generell war das Thema Parken für uns mit sehr hohem Aufwand verbunden. Die Gebühren decken lediglich unsere Ausgaben. Auch hier sind wir verglichen mit dem Ausland günstig», sagt Welter.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)