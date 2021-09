Stadt bietet Tickets für Stadion-​​Eröffnung an

Die Stadt Luxemburg bietet 250 Personen die Möglichkeit, an der offiziellen Einweihung des Stade de Luxembourg teilzunehmen. Die feierliche Eröffnung findet am Samstagabend statt. Die Tickets können ab sofort über die Website des Stade de Luxembourg gebucht werden. Das Programm dieses Abends umfasst eine offizielle Zeremonie, Reden, Fußball- und Rugbyvorführungen junger Sportler, musikalische Einlagen, Tanzanimationen sowie eine Lasershow.

«Das wird ein großer Moment für alle sein, ein festlicher Moment», sagte Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Hauptstadt am Mittwoch. Insgesamt werden 2000 Personen im Stadion sein. Neben den 250 öffentlichen Plätzen werden vor allem Funktionäre, Mitglieder von Fußballvereinen und Schulen anwesend sein.

Kontroverse um Namensgebung

Die Veranstaltung wird unter dem System «CovidCheck» durchgeführt. Zugelassen sind also nur Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, eine Covid-19-Infektion überstanden haben oder über einen gültigen Negativtest verfügen. Den ersten sportlichen Höhepunkt erlebte das Stade de Luxembourg bereits am 1. September: Luxemburg besiegte die Auswahl aus Aserbaidschan in der WM-Qualifikation mit 2:1.

Das neue Nationalstadion liegt bei Kockelscheuer im Süden der Hauptstadt, es ersetzt das Josy-Barthel-Stadion. Die Anlage bietet 9471 Plätze und es erfüllt die Kriterien der Uefa-Stadionkategorie 4 (Elitestadion). Nach der Enthüllung des Namens «Stade de Luxembourg» hatte es in der Bevölkerung Beschwerden über die mangelnde Kreativität und den Gebrauch der französischen Sprache bei der Benennung gegeben. Eine Petition forderte sogar eine Änderung unter Verwendung der luxemburgischen Sprache.

(sw/L'essentiel)