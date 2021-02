Bauarbeiten für den neuen P&R haben begonnen

Die Bauarbeiten für den zukünftigen P&R Platz beim neuen Nationalstadion Luxemburgs im Viertel Cloche d'Or haben begonnen, wie die Luxemburger Straßenbauverwaltung am Montag mitteilt. Bis Mitte 2023 sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin (Herbst 2023) soll auch die Tram bis zur Cloche d'Or fahren. Die hauptstädtische Verwaltung hatte vorgesehen, einen provisorischen Parkplatz in der Nähe des neuen Nationalstadions zu bauen. Dieser soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden. Da die Stadtverwaltung am Montag telefonisch nicht erreichbar war, konnte der Stand dieses Projekts zum heutigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden.

Dennoch ist das zukünftige Parkplatz Teil des multimodalen Konzepts an der Cloche d'Or. Er soll insgesamt 2000 Stellplätze auf vier Ebenen bieten. Außerdem soll er über etwa 50 Ladestationen für Elektroautos, Fahrradboxen (mBox) sowie über einer Vel'OH-Fahrradstation verfügen. «Der neue Parkplatz im Viertel Cloche d'Or – gegenüber vom neuen Nationalstadion – soll dazu beitragen, einen Großteil des Verkehrs am Eingang der Stadt aufzufangen und den Verkehr im Stadtzentrum dank der direkten Anbindung an das Bus- und Straßenbahnnetz zu entlasten», so Lydie Polfer, die Bürgermeisterin der Hauptstadt.

Der Parkplatz soll «auch Besuchern des Stadions bei Sport- oder Kulturveranstaltungen dienen». Darüber hinaus sollen Gemeinschaftsräume für Fahrer der Luxtram-, AVL- und RGTR-Netzwerke, Sanitäranlagen sowie ein Shop in das Konzept integriert werden. Die Gesamtkosten für das Parkhaus belaufen sich auf insgesamt 74 Millionen Euro.

(ol/L'essentiel )