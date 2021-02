Tankstelle an A4 soll bis Ende des Jahres fertig sein

Autofahrer, die von Norden nach Süden unterwegs sind, können bald schon vor Fötz wieder tanken: Total, das sich den Betrieb der künftigen Tankstelle an der A4 gesichert hat, teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass man seit Anfang Februar «im Besitz aller notwendigen Genehmigungen» sei.

«Die Arbeiten werden Anfang März 2021 beginnen, da bereits viele vorbereitende Arbeiten durchgeführt worden sind», heißt es in der Mitteilung. Demnach sollten diese im vierten Quartal abgeschlossen sein. Es wird die 42. Tankstelle im Total-Netz in Luxemburg sein.

Die Tankstelle befindet sich nur einige hundert Meter weiter als die, die im September 2019 endgültig geschlossen wurde, um Platz für das Sanierungsprojekt des Autobahnkreuzes zu machen. Die Vorlage wurde am 5. Februar genehmigt.

(mc/L'essentiel)