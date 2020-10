Vermisste 15-​​Jährige könnte in Luxemburg sein

Die Polizei Chemnitz und Angehörige suchen seit Freitag fieberhaft nach Vievien S. Die 15-Jährige hat ihr Wohnumfeld in der sächsischen Stadt Freiberg gegen 16.15 Uhr verlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, wie die deutsche Polizei mitteilt. Die Beamten haben zahlreiche Anlaufstellen und Kontaktpersonen rund um den Wohnort der 15-Jährigen geprüft – bislang ohne Erfolg.

Zuletzt wurde Vievien am Freitag gegen 17 Uhr am Bahnhof Freiberg gesehen. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich die Jugendliche in Luxemburg aufhalten könnte. Aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor, dass der Jugendlichen etwas zugestoßen ist. Vievien ist etwa 1,60 Meter groß und schlank, hat lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie dunkle Leggings, einen dunklen Pullover, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Brille.

Die Polizei bittet nun auch die luxemburgische Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Vievien gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Deutschland zu melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

(sw/L'essentiel)