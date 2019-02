Luxemburger machen weniger Krankenscheine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Arbeitnehmer in Luxemburg waren im Jahr 2017 fitter als die Jahre davor – oder zumindest waren sie weniger oft krankgeschrieben. Das zeigt der am Montag veröffentlichte Jahresbericht der Generalinspektion der sozialen Sicherheit (IGSS). Demnach ging die Fehlzeitenrate der Erwerbsbevölkerung in der Privatwirtschaft insgesamt zurück – von 3,73 Prozent im Jahr 2016 auf 3,64 Prozent im Jahr 2017.

Wenig überraschend meldeten sich 2017 Mitarbeiter im Alter über 50 Jahren häufiger krank als Arbeitnehmer unter 30 Jahren. Laut dem Bericht ist die Fehlzeitenquote der über 50-Jährigen (4,8 Prozent) 1,6 mal höher als die der jüngeren unter 30-Jährigen (2,9 Prozent).

Grenzgänger melden sich häufiger krank

Am häufigsten mussten Menschen das Bett hüten, die im Gesundheitssektor beschäftigt sind oder einer sozialen Arbeit nachgehen (4,7 Prozent). Viele Krankmeldungen kamen auch aus dem Gastgewerbe (4,4 Prozent) und dem Verkehrssektor (4,3 Prozent). Am seltensten krank waren Arbeitnehmer aus den Bereichen Information und Kommunikation (2,3 Prozent) sowie aus dem Versicherungswesen (2,5 Prozent).

Außerdem meldeten sich die Grenzgänger 2017 mit einer Fehlquote von vier Prozent häufiger beim Arbeitgeber ab als einheimische Angestellte (3,3 Prozent). Die IGSS stellt auch fest, dass «2017 fast jeder zweite Mitarbeiter überhaupt nicht krank war». Wer doch fehlte, tat dies «im Durchschnitt 2,6 Mal zu jeweils 8,1 Tagen». Innerhalb von neun Jahren ist die Fehlzeitenquote in Luxemburg von 3,27 auf 3,64 Prozent gestiegen.

(Patrick Théry/L'essentiel)