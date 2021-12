«Die Verzerrung historischer Fakten ist ein Verbrechen»

Der Missbrauch des Judensterns, «Nazi»-Pass oder andere Vergleiche mit dem faschistischen und antisemitischen Deutschland der 1930er und 1940er Jahre bei den jüngsten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Luxemburg haben die Fondation nationale de la Résistance (Fonarés) zutiefst erschüttert und schockiert. «Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen».

«Wie konnten diese Menschen vergessen, dass die Nazis Millionen von jüdischen Frauen, Männern und Kindern getötet haben? Die Verzerrung historischer Tatsachen ist ein Verbrechen», heißt es in dem Brandbrief von Fonarés am Mittwoch. Zudem sei «der Vergleich mit Widerstandskämpfern ein Affront gegenüber denjenigen, die im Zweiten Weltkrieg gegen das Nazi-Regime gekämpft und ihr Leben riskiert haben».

«Wir müssen die Demokratie verteidigen und all jenen, die sie missbrauchen, klare Grenzen setzen»

Die Organisation, die in Luxemburg für die Erinnerungsarbeit betreibt und politische Bildung fördert, verurteilt die von einigen Protestierenden verwendeten Begriffe am Samstag scharf: «Der Widerstand gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beginnt mit der Wahl der Worte», schreibt die Fonarés in einem Brandbrief am Mittwoch. Sie würden sich in den Köpfen und Herzen der Menschen einbrennen und seien der erste Schritt zur Gewalt, «wie das auch am Samstag der Fall war».

Ein weiterer Grund für die Bestürzung und Empörung sei die «Besetzung» der Gëlle Fra, des Symbols der Unabhängigkeit Luxemburgs, durch eine Minderheit von Demonstranten. Deshalb richtet Fonarés einen Appell an die Bürger, die Regierung und die gesamte Zivilgesellschaft: «Wir müssen die Demokratie verteidigen und daher klare Grenzen für all jene setzen, die sie missbrauchen».

Die Ausschreitungen mehrerer Demonstranten am Samstag lösten in Luxemburg eine Welle von Verurteilungen aus. Neben Verweisen auf Nazi-Deutschland griffen die Demonstranten das Haus von Xavier Bettel an, durchbrachen die Absperrungen des Weihnachtsmarktes und versuchten, in die Abgeordnetenkammer einzudringen. Eine weitere Demonstration gegen die Gesundheitsmaßnahmen in Luxemburg ist für Samstag ab 14 Uhr geplant.

(th/L'essentiel)