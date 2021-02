Ab Freitag steigen die Benzinpreise in Luxemburg

Am Freitag bleibt kein Autofahrer in Luxemburg von den Preiserhöhungen an den Tankstellen verschont. Ob Diesel, Super 95 oder Super 98: Es wird teurer. Wie aus einer Mitteilung der Regierung vom Donnerstag hervorgeht, steigen die Preise an den Zapfsäulen im Großherzogtum ab Freitag, 0 Uhr, erneut.

Der Preis für Diesel erhöht sich demnach um 1,8 Cent auf 1,136 Euro pro Liter. Für den Liter Super 95-Benzin müssen die Autofahrer ab Freitag 1,222 Euro (+ 2,4 Cents) bezahlen, der Literpreis für Super 98-Benzin steigt auf 1,292 (+2,2 Cents).

(L'essentiel)