Grünes Licht für den Nutri-​​Score in Luxemburg

Ab sofort können Lebensmittelhersteller und -händler in Luxemburg das Nutri-Score-Logo auf ihre Produkte drucken, wie das Ministerium für Verbraucherschutz am Donnerstag mitteilt. Eine entsprechende großherzogliche Verordnung wurde am Dienstag veröffentlicht.

2017 hat Frankreich das Nutri-Score-System entwickelt und eingeführt, um Nährwerte zu kennzeichnen. Verbrauchern sollen es damit leichter haben, zu beurteilen wie gesund oder ungesund Lebensmittel sind. «Da dieses Logo auch in Belgien, Deutschland und anderen europäischen Ländern verwendet wird und Luxemburg einen großen Teil der angebotenen Lebensmittel importiert, werden die luxemburgischen Verbraucher regelmäßig mit diesem Kennzeichnungssystem konfrontiert», so die Behörden.

Die Verwendung des Logos bleibt optional. Wenn der Nutri-Score jedoch auf einem Produkt einer Marke angebracht ist, ist das Unternehmen verpflichtet, ihn auf allen Produkten dieser Marke anzubringen.

(L'essentiel)