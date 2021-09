«Selbst belgische Lkw-​​Fahrer tanken nicht mehr hier»

Seit einigen Monaten steigen die Kraftstoffpreise im Großherzogtum an. Dies liegt einerseits an der Explosion der Rohölpreise und andererseits an der Erhöhung der nationalen Steuern. Diesel hat mit 1,304 Euro pro Liter ein Niveau erreicht wie zuletzt 2012. Besonders stark sind die Auswirkungen für Speditionen, die fast ein Drittel ihres Budgets für Kraftstoff ausgeben. «Unsere Lastwagen fahren mit Diesel, und Alternativen wie Gas oder Wasserstoff sind nicht möglich», erklärt Antoine Ries vom Verband der Luxemburger Transportunternehmen.

Diese Situation führt dazu, dass die Speditionen auf den ausländischen Märkten weniger wettbewerbsfähig sind. «Für belgische Spediteure ist es zum Beispiel nicht mehr interessant, hierher zum Tanken zu kommen», sagt Ries. Sie können, wie die Franzosen, die Steuer auf Diesel zurückfordern. Die Auswirkungen sind beträchtlich.

«Die kleinsten Unternehmen sind am meisten gefährdet»

Laut Statec «zahlt der Verbraucher zehn Cents mehr Steuern pro Liter Diesel als Ende 2012. Diese Steuern machen 50 Prozent des Dieselpreises aus». Dass Spediteure aber um ihre Zukunft bangen, hat noch einen anderen Grund: «Wir leiden eher unter Personalmangel», sagt Ries und fügt hinzu: «Aber wir verlieren an Attraktivität und die kleinsten Unternehmen sind am meisten gefährdet.»

In den kommenden Monaten werden zwei neue Tranchen der CO2-Steuer erwartet. Der Anstieg der Preise für die Speditionen könnte am Ende auch die Preise für Waren oder Umzugsdienstleistungen in die Höhe treiben.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)