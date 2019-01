Überfrierender Niederschlag im Anmarsch

Der Winter hat das Großherzogtum nun vollends im Griff. Bereits seit einigen Tagen herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Das soll sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Für Freitagabend, ab 21 Uhr, und den frühen Samstagmorgen, bis 3 Uhr, hat der staatliche Wetterdienst Météolux Warnstufe orange für das ganze Land ausgerufen. Die Wetterexperten vom Findel rechnen mit leichtem Schneefall und überfrierender Nässe. Alle Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig sein.

So wird das Wetter!







In der zweiten Nachthälfte soll der Schneefall allmählich in Nieselregen oder Regen übergehen. Erst am Samstagabend sollen die Niederschläge nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen einem Grad am Morgen und fünf Grad am Nachmittag. Am Sonntag soll aber schon wieder leichter Regen einsetzen. Die Sonne wird es am Wochenende wohl nicht schaffen, die dichte Wolkendecke zu durchbrechen.

(sw/L'essentiel)