L'essentiel: Welche Themen liegen ihnen besonders am Herzen?

Chantal Gary: Meine Lieblingsthemen sind Landwirtschaft, Weinbau und Mobilität.

Mobilität ist eines der größten Probleme des Landes. Wie wollen Sie das Thema angehen?

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Wir müssen unsere Verkehrsmittel täglich an unsere Bedürfnisse und die Situation auf der Straße anpassen. Einige junge Menschen haben das gut verstanden und dieses Verhalten bereits angenommen.

Ist es nicht schwierig, die Mentalität der Menschen zu ändern? Hierzulande ist das Auto schließlich König.

Das Auto genießt in Luxemburg in der Tat einen sehr hohen Stellenwert. Aber es ist eine Frage der Logik: Je mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, desto mehr Menschen kommen in die Stadt. Und wenn diese Menschen mit dem Auto anreisen, ist das Straßennetz einfach übersättigt.

Hatten Sie Zeit, sich auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten?

Ehrlich gesagt, nein. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, bin aber eine recht gute Schwimmerin. Ich habe das Mandat angenommen, um meinen Beitrag leisten zu können.

(mau/L'essentiel)