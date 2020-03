Alle Informationen zum Coronavirus in Luxemburg

Das Wichtigste in Kürze:

• Am Samstag, 29. Februar, wurde in Luxemburg der erste Coronavirus-Fall bestätigt.

• Der 40-jährige Mann war aus Italien über Belgien ins Großherzogtum heimgekehrt.

• Gesundheitsministerin Paulette Lenert leitet den «Pandemie»-Krisenstab.

Newsticker:

Montag, 2. März 2020

14 Uhr – Hotline eingerichtet

Luxemburg hat eine «Coronavirus»-Hotline eingerichtet. Seit Montagmittag können Personen, die aus einer Risikoregion ins Großherzogtum zurückkehren oder in Kontakt mit potenziell Erkrankten standen, sich unter der Nummer 8002 8080 melden.

Une hotline destinée au public est active dès aujourd’hui sous le numéro 8002 8080. Il peut être appelé par toute personne en provenance d'une zone à risque ou ayant eu un contact étroit avéré avec une personne infectée et qui présente les symptômes de la maladie COVID-19. pic.twitter.com/YUfypW5lji — GouvernementLU (@gouv_lu) March 2, 2020

Sonntag, 1. März 2020

20.30 Uhr – «Kein Grund zur Panik»

Trotz des ersten bestätigten Coronavirus-Falls in Luxemburg bestehe weiterhin kein Grund zur Panik, twittert Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Sonntagabend. Die interministerielle Taskforce habe das ganze Wochenende auf Hochtouren gearbeitet: «Wir sind vorbereitet», so die LSAP-Politikerin.

1. Fall vu COVID-19 zu Lëtzebuerg ass confirméiert, mee weiderhin kee Grond zur Panik: d’interministeriell Taskforce huet de ganze Weekend op Héichtueren geschafft a mir si preparéiert



➡️ Weider Infos: https://t.co/VDfc6OBNnd — Paulette Lenert (@LenertPaulette) March 1, 2020

18.30 Uhr – «Pandemie»-Krisenstab

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat in Absprache mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und dem Hochkommissariat für nationale Sicherheit den Krisenstab «Pandemie» einberufen. Das teilte die Regierung am Sonntagabend mit.

In seiner ersten Sitzung habe der Krisenstab festgestellt, dass zwar weitere Fälle in Luxemburg auftreten könnten, «das Risiko für die Bevölkerung derzeit aber gering ist». Daher sehe man bislang davon ab, das Absagen von Großveranstaltungen zu empfehlen.

13 Uhr – Kritik aus Belgien

Ein Sprecher des belgischen Flughafens Charleroi, über den Luxemburgs erster Coronavirus-Patient Anfang der Woche aus Italien ins Großherzogtum zurückgekehrt war, übt Kritik an den hiesigen Behörden. Bis zum Sonntagmittag habe man noch keine Informationen über die Identität des Mannes aus Luxemburg erhalten und könne somit seine Reiseroute nicht nachverfolgen, erklärt der Sprecher gegenüber der Tageszeitung Le Soir: «Solange wir seinen Namen und den Flug nicht kennen, haben wir keine Handlungsmöglichkeiten.»

Samstag, 29. Februar 2020

21 Uhr – Erster Fall bestätigt

Luxemburg hat seinen ersten Coronavirus-Fall. Das teilten Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Gesundheitsamt-Direktor Jean-Claude Schmit am Samstagabend in einer kurfristig einberufenen Pressekonferenz mit.

Bei dem Patienten handelt es sich demnach um einen etwa 40-jährigen Mann. Er sei Anfang der Woche aus Italien über den Flughafen Charleroi zurück nach Luxemburg gekommen. Er werde derzeit im CHL behandelt, ihm gehe es gut, sein Zustand sei stabil.

19.45 Uhr – Pressekonferenz angekündigt

Das Gesundheitsministerium hat am Samstagabend kurzfristig zu einer Pressekonferenz um 21 Uhr mit Ministerin Paulette Lenert (LSAP) und «Santé»-Direktor Jean-Claude Schmit geladen. In der Einladung heißt es schlicht, dass es um «die Situation in Bezug auf das Coronavirus im Großherzogtum Luxemburg» gehe.

In Anbetracht der kurzfristigen Einladung und des ungewöhnlichen Termins am Samstagabend steht zu befürchten, dass die Ministerin den ersten Coronavirus-Fall in Luxemburg kommunizieren wird.

(L'essentiel)