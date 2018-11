CSV nimmt Étienne Schneider ins Visier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die CSV reitet neuerliche Attacken gegen Wirtschaftsminister Étienne Schneider. Die Christsozialen kritisieren Schneiders Antworten auf die parlamentarischen Fragen zu der Joghurtfabrik Fage und der US-Weltraumfirma Planetary Resources. «Wir haben noch keine echte Antworten auf die Fragen bekommen. Die Informationen waren viel zu oberflächlich. Wir werden so lange nachhaken, bis wir echte Antworten bekommen», erklärte der Fraktionsvorsitzende der CSV, Claude Wiseler, am Mittwoch.

Am Rande der Koalitionsverhandlungen dementierte Étienne Schneider am Mittwochmorgen Berichte, nach denen er EU-Kommissar werden möchte. Vielmehr wolle Schneider weiterhin luxemburgischer Vizepremier und Wirtschaftsminister bleiben. In der vergangenen Woche hatte Arbeitsminister Nicolas Schmit, ebenfalls LSAP, Interesse bekundet, nach Brüssel wechseln zu wollen.

Im Fall Fage möchte Wiselers Parteikollege Laurent Mosar die Höhe der von dem Unternehmen in Luxemburg gezahlten Körperschaftsteuer erfahren. «Schneider hatte im September erklärt, dass Fage in Luxemburg 60 Millionen Euro an Steuern gezahlt hat», erinnert er sich. Dann korrigierte er seine Aussage, weil ihm einer seiner Beamten falschen Zahlen genannt habe und teilte mit, dass die Gesamtsteuer nur 450.000 Euro betrage.»

«Keine Antwort auf meine Frage»

Jene 450.000 Euro ist die Höhe der Vermögenssteuer, die das Unternehmen 2016 und 2017 gezahlt hat. «Nach diesen Antworten habe ich gefragt, wie hoch die genaue Höhe der Steuern ist, die das Unternehmen in Luxemburg zahlt. Der Minister antwortete mir, dass der Gesamtbetrag, den dieses Unternehmen weltweit zahlt, 50 Millionen Euro beträgt. Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage», so Mosar weiter.

Claude Wiseler erkundigte sich per parlamentarischer Frage nach dem Verkaufspreis des Grundstücks, das für 30 Millionen Euro an den griechischen Joghurthersteller verkauft wurde: «Wer hat diesen Preis festgelegt? Wurde ein Gutachten über den Verkaufspreis erstellt? Warum wurde das Land verkauft? Das übliche Verfahren besteht darin, einem Unternehmen eine Erbpacht zu gewähren, nicht das Land zu verkaufen», erklärt Wiseler. Zudem habe der Staat das Land veräußert, bevor die Niederlassung des Unternehmens bewilligt wurde. «Es ist überhaupt nicht sicher, ob sie alle notwendigen Genehmigungen für eine Niederlassung bekommen. Trotzdem wurde das Land verkauft», so der CSV-Chef weiter.

Wie viel Geld wurde durch Planetary Resources verloren?

Im Zusammenhang mit dem Weltraumunternehmen Planetary Resources erkundigte sich Mosar nach den «genauen Zahlen» zu den vom Staat registrierten Verlusten: «Unserer Meinung sind bei dem Geschäft mehr als die verkündeten zwölf Millionen Euro verloren gegangen. Die Verluste belaufen sich vielmehr auf 13,7 Millionen Euro. Also die komplette Summe, die der Staat investiert hatte.» Darüber hinaus möchte der Parlamentarier auch wissen, wann der Verwaltungsrat der Nationalen Kredit- und Investitionsgesellschaft (SNCI) beschlossen hat, die Anteile an Planetary Ressources zu verkaufen. «Wir müssen uns wirklich die Frage stellen, ob Herr Schneider die Realität vor den Wählern verbergen wollte und erst nach den Wahlen damit herauskommt. Wir nehmen das sehr ernst», so der CSV-Politiker weiter.

Laut Mosar ergaben sich die Schwierigkeiten des Weltraumunternehmens, weil Geld eines weiteren Investors nicht geflossen war. «Wir fragen, wer dieser Aktionär ist und warum dies nicht im Voraus überprüft wurde», sagt Claude Wiseler.

(Olivier Loyens/L'essentiel)