Staat verbrennt sich im Space-​​Geschäft die Finger

Der luxemburgische Staat muss bei seinen ambitionierten Weltall-Plänen einen Rückschlag verkraften. Die 2016 mit großem Pomp verkündete Beteiligung an dem US-Unternehmen Planetary Resources erwies sich als Verlustgeschäft: Von dem bereits getätigten staatlichen Investment in Höhe von 13,7 Millionen Euro sind 12,1 Millionen Euro verloren. Die öffentliche Hand hat sich daher aus der Space-Firma zurückgezogen.

«Nach dem Scheitern einer neuen Finanzierungsrunde und angesichts der verhaltenen Zukunftsaussichten für das Unternehmen (...) ist die SAAM Luxembourg Sarl (Anm. wird zu 100 Prozent von der staatlichen SNCI kontrolliert) seit Ende Oktober nicht mehr Anteilseigner der Planetary Resources Inc.», erklärt Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort an die CSV-Deputierten Léon Gloden, Claudine Konsbruck, Laurent Mosar und Diane Adehm.

Entscheidung nicht grundsätzlich falsch

Die Entscheidung der SNCI, sich aus dem in schwere Turbulenzen geratenen Unternehmen zurückzuziehen, sei durch das «Vorsichtsprinzip» begründet. «Es ist nicht ungewöhnlich, dass Start-ups auf finanzielle Schwierigkeiten oder gar Misserfolge stoßen». Diese würden das grundsätzliche Entwicklungspotenzials des Weltraumbergbaus nicht infrage stellen.

Man habe das Risiko «von Anfang an gekannt und bewusst akzeptiert», so Schneider. «Die Investition in Planetary Resources Inc. ist Teil der nationalen Politik, die es Luxemburg ermöglicht hat, sich als Schlüsselakteur im Bereich des ‹New Space› zu positionieren.» Das Großherzogtum sei heute ein bevorzugter Standort für Hightech-Industrien im Allgemeinen und dem Raumfahrtsektor im Besonderen. Seit Einführung der Initiative SpaceResources.lu hätten sich 20 Firmen aus diesem Sektor in Luxemburg niedergelassen.

(L'essentiel)