Gasverpuffung an der Coque legt Verkehr lahm

Zu einer Gasverpuffung in einer Holzpaletten-Verbrennungsanlage in der Nähe der Coque ist es am Donnerstagnachmittag gekommen, diese hatte einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungsleuten zur Folge. Die Avenue Kennedy war für kurze Zeit – von 16.15 Uhr bis 16.45 Uhr – in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit konnte auch die Straßenbahn nicht fahren.

Nach Angaben der Polizei ist die Explosion eines Heizkessels bei der Firma Lux Energy die Ursache für den Einsatz. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr führte Messungen durch, um sicherzustellen, dass kein Gas ausgetreten war. Aufgrund des Sicherheitsbereichs, den die Einsatzkräfte vorsichtshalber einrichteten, war auch der Verkehr lahmgelegt. Kurze Zeit später gab die Feuerwehr Entwarnung, es war kein Gas ausgetreten.

Nach einer halben Stunde konnte der Verkehr wieder fließen. «Ich kam aus dem Zentrum und fuhr auf die Autobahn zu. Die Avenue Kennedy war in beide Richtungen gesperrt. Es waren viele Feuerwehren und Krankenwagen vor Ort», sagt ein Augenzeuge gegenüber L'essentiel.

(L'essentiel/th)