Nancy Braun übernimmt das Projekt Esch 2022

Nach dem Chaos der vergangenen Monate und dem Abgang des bisherigen Führungsduos soll das Projekt «Esch 2022» wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. Am Donnerstag haben die Mitglieder des Vereins, der sich um die Ausrichtung der Europäischen Kulturhauptstadt 2022 kümmert, Nancy Braun einstimmig zur neuen Generaldirektorin ernannt. Insgesamt vier Bewerber hatten sich für den Posten gemeldet.

Braun ist derzeit als Verwaltungsdirektorin des Casino Forum d'art contemporain in der Hauptstadt tätig. In Sachen Europäisches Kulturjahr hat die Kunstmanagerin bereits Erfahrung vorzuweisen: Sie war stellvertretende Koordinatorin der Europäischen Kulturhauptstadt Luxemburg 2007 und brachte ihre Ideen auch in einer Arbeitsgruppe für Esch 2022 mit ein. Braun wird ihren Posten im Casino ab Ende Oktober zurücklegen, um sich ganz ihrer neuen Aufgabe zu widmen. Bei der Verkündung ihrer Nominierung war sie nicht anwesend.

Brauns erste Aufgabe wird es sein, einen Verwaltungs- und Finanzdirektor sowie einen Verantwortlichen für das Kulturprogramm unter den eingereichten Bewerbungen zu bestellen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)