Oberkorner Bahnhof erstrahlt in neuem Glanz

Fünf Jahre wurde der Bahnhof in Oberkorn renoviert, am Dienstag gab es nun endlich die feierliche Einweihung. Der neue Fixpunkt ist nun mit einem Aufzug für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ausgestattet, der direkt zur Gleisebene führt. Zudem informieren neue Bildschirme über die Zugverbindungen und im Außenbereich wurden Lärmschutzvorrichtungen installiert. Insgesamt kostete das Projekt 18,5 Millionen Euro.

Ein Teil der Arbeit war auch der Abbau der beiden Bahnübergänge zwischen Petingen und Esch. Einer davon wurde durch eine Unterführung ersetzt, welche in Zukunft die Rue de la Gare und die Rue Dalscheidt miteinander verbindet. Auch für Fußgänger gibt es dort nun eine Unterführung. Für den zweiten Bahnübergang gab es keinen Ersatz. Allerdings befindet sich in der Nähe bereits eine Unterführung, welche die Rue Prince Henri und Rue des Mines miteinander verbindet. Die CFL will in den kommenden Jahren vermehrt Bahnübergänge abbauen, um Gefahrenstellen zu minimieren. «Leider haben wir zu lange gewartet, um in unser Schienennetz zu investieren. Jetzt haben wir endlich eine gute Dynamik, die wir beibehalten müssen», sagt Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng).

Nun steht aber bereits eine neue Baustelle in Differdingen an. Bis 2023 soll der Bahnhof im Stadtzentrum erneuert werden. «Wenn wir wollen, dass die Menschen mit dem Zug fahren, muss er bequem und pünktlich sein», sagt Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng).

(Ana Martins/L'essentiel)