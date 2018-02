Was geht am Wochenende in Luxemburg?

Hollywood Undead

Achtung! Es wird explosiv! Gegründet in Los Angeles im Jahr 2005, hat die Band, die sich aus J-Dog, Funny Man, Johnny 3 Tears, Danny und Charlie Scene zusammensetzt, mehrere Besetzungswechsel durchlaufen. Ihrer Musik, die oft als ein wilder Mix aus Hip-Hop und Metal beschrieben wird, bleiben die Kalifornier dennoch treu. Ihre Bühnenauftritte strotzen dabei immer voller Action. Auch in Luxemburg wird die maskierte Bande das Publikum so richtig einheizen!

Freitag, 20.00 Uhr, im Atelier, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 28 Euro.

Basar Indien-Nepal

Vor mehr als 50 Jahren gründeten luxemburgische Eltern, die indische Kinder adoptierten, den ehrenamtlichen Verein «Save the Children of India and Nepal». Am Sonntag findet der 40. Wohltätigkeitsbasar im Sandweiler Cultural Centre statt. Die Besucher können dort traditionelle Tänze und Musik aus Indien und Nepal entdecken, sowie lokale Kunsthandwerke ergattern. Auch verschiedene Workshops zum Thema Indien werden angeboten. Die Einnahmen kommen dem Verein zugute.

Sonntag, im Kulturzentrum Sandweiler, ab 10:30 Uhr

Antiquitäten & Kunstmesse Luxemburg

Die 44. Ausgabe der Antiquitäten- und Kunstmesse Luxemburg begrüßt seit dem gestrigen Donnerstag rund hundert Teilnehmer aus sechs verschiedenen Ländern in den Hallen von Luxexpo The Box. Die Aussteller präsentieren eine große Auswahl an Möbeln, Design, Deko, sowie Schmuck, Silberwaren, antiken Büchern und Bronzen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei! Bis Montag 19 Uhr sind die Pforten der Antiquitäten und Kunstmesse für Besucher geöffnet.

Flamenco: Workshops und Konzert

Die Kulturfabrik lädt am Samstag gleich zu zwei musikalischen Events: Von 11 Uhr bis 13 Uhr findet ein Flamencokurs für Anfänger statt. Um 20 Uhr folgt die Show der Tänzer Asuncion Perez und David Perez, die das Publikum mit spanischen Rhythmen begeistern. Eintrittspreis: 50 Euro

Meat Wave

Zusammen mit dem legendären Produzenten Steve Albini nahm die Band Meat Wave vergangenes Jahr das Album «The Incessant» auf. Die Punk-Band aus Chicago steht am Freitag in der Hauptstadt auf der Bühne.

Freitag, 21:30 Uhr, Rotondes, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 11 Euro.

Lonepsi + Sopico

Das Pariser Duo Lonepsi und Sopico lädt am heutigen Freitag zum Träumen ein. Unter anderem geben die Rapper peoetische Tracks der EP «Sans dire adieu», die voller Melancholie strotzen zum Besten und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise weit weg aus allen Alltagssorgen.

Freitag, 20 Uhr, in La Rockhal (Floor), Esch-Belval.

Eintrittspreis: 16 Euro.

Theater und Improvisation

Ein Muss für alle Theaterbegeisterten! Das Canopée ASBL bietet am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr einen Workshop zum Improvisationstheater im Hariko an. Der Einritt für die Veranstaltung, bei der sich die Besucher spontanen Bewegungen und Tanzkünsten widmet, ist frei.

(es/L'essentiel)