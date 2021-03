Regierung stellt Öffnung nach Ostern in Aussicht

Bisher sollten in Luxemburg die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bis zum 14. März aufrecht erhalten werden. Diese Maßnahmen werden nun bis zum 2. April verlängert. Das hat Premierminister Xavier Bettel (DP) am Freitagnachmittag im Anschluss an die Sitzung des Regierungsrates angekündigt. Der Staatschef erklärte, dass «die Situation im Land trotz den Varianten weiterhin stabil ist, auch in den Krankenhäusern. Es ist nicht wieder zu einem exponentiellen Wachstum der Coronafälle gekommen». Ein leichter Anstieg der Fälle sei dennoch zu erkennen.

Weiter erklärte Bettel, dass bisher 26.000 Menschen bereits geimpft wurden. Der Altersdurchschnitt der Geimpften liege derzeit bei 83 Jahren. Die Gerüchte, wonach das Land Impfstoff zurückhalte, seien falsch. Das Land hänge schlichtweg von den Herstellern ab.

«Wir hoffen, dass der April der Monat wird, in dem wir einen spürbaren Anstieg der Impfungen feststellen werden», sagte Bettel. «Wir spüren, dass die Menschen beim Thema Impfung ungeduldig sind und wollen noch heute 11.000 Einladungen verschicken. Menschen im Alter über 65 Jahren bekommen ab der kommenden Woche Einladungen, um den Impfstoff von Astrazeneca zu erhalten. Dieser sei laut Bettel «viel besser als sein Ruf». Auch der russische Impfstoff «Sputnik V» sei eine Option. Allerdings müsse auch dieser zunächst von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA freigegeben werden. «Mir ist egal, wie der Impfstoff heißt. Die Hauptsache ist, dass er funktioniert», so Bettel.

« Die Leute brauchen wieder etwas mehr Luft »

Es sei aktuell deutlich zu erkennen, dass die derzeitigen Maßnahmen greifen. «Daher haben wir im Regierungsrat beschlossen, die Regelung bis zum 2. April zu verlängern», sagte Bettel. Danach solle das Land wieder etwas mehr Normalität erfahren. «Wir sind der Meinung, dass die Leute wieder etwas mehr Luft brauchen.»

«Dazu zählen wir auch die Unternehmen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind», so der Premier. Er stellte Lockerungen auch für die Gastronomie in Aussicht – vorausgesetzt die Situation bleibe so wie bisher. Aber auch die kommenden Öffnungen seien mit den altbekannten Maßnahmen verbunden. Man wolle nicht riskieren, dass die Situation in den Krankenhäusern außer Kontrolle gerät. «Es wird nach Ostern keine normale Situation geben», stellte Bettel klar.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte im Anschluss, dass die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen sind, dass der Reproduktionswert aber wieder leicht unter Schwelle 1 liegt. Die Lage sei trotz den Varianten ruhig, die Luxemburger Zahlen vergleichsweise gut. Dennoch müssten diese weiter sinken, wobei die steigende Zahl der Geimpften helfen werde. Zudem solle die Teststrategie ab der kommenden Woche mit Schnelltests in Schulen und Altersheimen ausgebaut werden, um die Fallzahlen weiter zu drücken und die Lockerungen zu begleiten.

(sw/L'essentiel)