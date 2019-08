Luxemburgische Schüler in Japan ausgezeichnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Julie Vallez, Agathe Raclet und Jeanne Clercq-Roques haben sich mit ihrer Kunstlehrerin Renata Cvelich ans andere Ende der Welt aufgemacht, um am Fotowettbewerb von Higashikawa, auf der Insel Hokkaido, im Norden Japans teilzunehmen. Die kleine Stadt mit ihren knapp 8000 Einwohnern gilt in Japan als die «Stadt der Fotografie» und organisiert jedes Jahr einen internationalen Wettbewerb, zu dem Gymnasiasten aus aller Welt eingeladen sind. In diesem Jahr waren neben Luxemburg auch Frankreich, Laos, Usbekistan, die Mongolei, Russland, Kanada und Finnland vertreten.

Die Aufgabe: Jeden Tag ein neues Thema abbilden

Die drei 15-jährigen Mädchen teilen die Leidenschaft für das Fotografieren und haben Japan als Möglichkeit gesehen, ihre Fähigkeiten zu testen. Von Freitag bis zum heutigen Mittwoch hieß es, kreativ zu sein, denn: Jeden Tag bekamen die Teilnehmer ein ganz bestimmtes Thema, das sie fotografisch umsetzen sollten. Das Themenspektrum reichte von «Glück», «Klang» bis hin zu «Versuchung» oder «Menschen».

In der Einzelwertung belegte die Kunstlehrerin aus Luxemburg, Jeanne Clercq-Roques, bei der Preisverleihung am Mittwoch den ersten Platz. Und ihr Team von der Europäischen Schule erreichte in der Gesamtwertung Platz drei, die Mongolei dominierte. Dieser dritte Preis, der von der japanischen Gastschule vergeben wird, wurde von der Jury einstimmig vergeben.

Jetzt heißt es: Zeit zum Genießen

Nach dieser hervorragenden Leistung haben die Luxemburger nun noch ein paar Tage Zeit, um in die japanische Kultur einzutauchen. Und natürlich, um noch mehr Bilder aus Japan mit nach Hause zu bringen.

(jw/L'essentiel)