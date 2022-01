Dieselpreis steigt wieder auf 1,40 Euro pro Liter

Ab diesem Samstag müssen Dieselfahrer beim Tanken wieder etwas tiefer in die Tasche greifen: der Liter Diesel wird 2,7 Cent teurer. Der Literpreis liegt somit ab Mitternacht bei 1,409 Euro. So teuer war der Kraftstoff zuletzt vor rund zwei Monaten, am 4. November (1,418). Vor etwas mehr als einem Jahr, am 31. Dezember 2020, kostete der Liter Diesel nur knapp 1 Euro pro Liter (0,993 Euro).

Die Preise für Super 95 und Super 98 bleiben unverändert bei 1,475 Euro pro Liter beziehungsweise 1,553 Euro pro Liter.

(L'essentiel)