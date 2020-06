Drei Drogendealer im Bahnhofsviertel verhaftet

Bei gezielten Kontrollen im und um den Bahnhof in Luxemburg-Stadt hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Verdächtige bei einem offensichtlichen Drogenverkauf überführt und verhaftet. Wie die Police-Grand-Ducale mitteilt wurden dabei Geld, Mobiltelefone sowie Drogen (Heroin, Kokain und Marihuana) sichergestellt. Die Festnahmen ermöglichten weitere Ermittlungen im Süden des Landes.

Bei späteren Hausdurchsuchungen am Nachmittag konnte die Polizei weitere Drogen wie Heroin, Kokain, Marihuana, Haschisch und Schmerzmitteln beschlagnahmen. Außerdem wurden mehrere Messer und eine Pistole mit Munition gefunden. Bei der Durchsuchung wurde eine weitere Person verhaftet. Der Staatsanwalt ordnete die Festnahme von insgesamt drei Verdächtigen an, die dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurden. Die Polizei hat die Menge der beschlagnahmten Drogen nicht angegeben.

Hintergrund der Kontrollen war eine Ausschusssitzung für Innere Sicherheit und Justiz, in welcher die Sorge mehrerer Abgeordneter bezüglich des Drogenhandels in der Gegend um den Bahnhof in Luxemburg-Stadt am Mittwoch vergangener Woche zum Tragen gekommen war. Ein Problem, das seit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen wieder zugenommen habe und weiter wachse. Vergangenen Donnerstagmorgen kündigte die Polizei daraufhin Kontrollen an, die sie bereits am Mittwoch umsetzte – und zu drei Verhaftungen führten.

(jw/L'essentiel)