Wie sieht die Luxemburger Impfstrategie aus?

Wer wird zuerst geimpft? Und wo? Wird die Impfung kostenlos sein? Mit all diesen Fragen, müssen sich die Regierungen in der aktuellen Situation möglichst schnell beschäftigen und Antworten finden. In Luxemburg hat die Nationale Ethikkommission, die sich aus Ärzten und Forschern, aber auch Philosophen und Mitgliedern der Zivilgesellschaft zusammensetzt, Anfang der Woche ihre Stellungnahme zur zu verabschiedenden Impfstrategie und zur Prioritätensetzung vorgelegt. Der nächste Schritt besteht darin, den Plan vom Regierungsrat bestätigen zu lassen. Dies könnte bereits am morgigen Freitag geschehen. Kommende Woche könnte die Bevölkerung dann die Details erfahren.

Die Regierung habe es mit «sensiblen Entscheidungen» zu tun, wie es aus dem Umfeld von Bettel heißt. Der Premierminister hofft Mitte Dezember auf die ersten 45.000 Impfdosen. Die Europäische Kommission will, dass Luxemburg «gleichzeitig mit den anderen und im Verhältnis zu seiner Bevölkerung» beliefert werden soll, so das Gesundheitsministerium.

Im Bezug auf die Logistik erinnerte Mars Di Bartolomeo, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Chamber, an den Präzedenzfall der Influenza A (H1N1) – umgangssprachlich häufig als Schweinegrippe bezeichnet – im Jahr 2009. Drei Menschen waren damals im Land gestorben, und einige hundert hatten sich infiziert. Junge Menschen waren am stärksten betroffen. Sieben Impfzentren waren damals eröffnet worden (zwei in Luxemburg, Esch/Alzette, Differdingen, Diekirch, Berburg und Wiltz). Das Pflegepersonal, Risikopatienten und schwangere Frauen wurden priorisiert und kostenlos behandelt. Von 700.000 bestellten Dosen wurden 45.000 (von zwei Impfstoffen) verabreicht, davon 1600 an prioritäre Patienten.

(Nicolas Martin/L'essentiel)