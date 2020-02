Polizei ruft Autobesitzer zum Umparken auf

In den letzten Tagen sind in Luxemburg und der Großregion starke Regenfälle niedergegangen. In Folge dessen sind zahlreiche Flüsse im Land über die Ufer getreten sind und Straßen überschwemmt. Laut der Hochwasservorhersagezentrale Luxemburg (HVZ) haben die Flüsse Alzette, Sauer und Korn die Meldestufe 2 in der Nacht überschritten.

Die Police Grand-Ducale warnte Autobesitzer am Dienstagmorgen infolge der akuten Hochwasserlage in Mersch die Autos auf dem Parkplatz «Lohr» unter der Alzette-Brücke, «Schlasspech» (nahe Fußballplatz) und «Impasse Aloyse Kayser» umgehend umzuparken. Wenn das Wasser weiter steigt, könnten die Fahrzeuge versinken, so die Polizei.

#Indondations #Mersch Appel aux automobilistes de dégager leurs voitures garées aux parking "Lohr", "Schlasspesch" et dans l'Impasse Aloyse Kayser" Police Mersch sur les lieux. — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

Auch bei den Nebengewässern der Sauer verzeichnete das HVZ schnell steigende Pegel in der Nacht. Im Norden des Landes an der Obersauer, Wiltz und Our waren, um 6 Uhr noch steigende Pegel zu beobachten. Seit 21 Uhr hält das Wasser die Rettungskräfte des CGDIS in Atem. Die Retter mussten in der Nacht zu 270 Einsätzen im ganzen Land ausrücken.

Drei Menschen vor Wasser gerettet

In Mertzig und Mertert wurden zwei Autos auf einer Straße von den Fluten eingeschlossen. Drei Menschen mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Lage entlang der Flüsse hat sich gegen 2 Uhr leicht entspannt, dennoch ist die Feuerwehr weiter in Alarmbereitschaft.

Das HVZ hat die Hochwasser-Alarmstufe ausgerufen. Für den Norden des Landes erwarten die Experten zwar weiterhin steigende Pegel aber keine bedeutenden Anstiege. In Diekirch wird an der Sauer gegen Mittag das Erreichen des Scheitelpunkts erwartet. In Bollendorf soll dieser höchste Wasserstand am Nachmittag erreicht werden. In Rosport erwarten die Experten, dass der Pegel nicht über 5,70 Meter steigen wird.

Insgesamt gehen die Experten davon aus, dass die Gewässer sich ab dem Nachmittag wieder normalisieren. Die Flüsse im Norden des Landes sowie die Untersauer dürften sich allerdings nur langsam wieder normale Pegel erreichen.

(L'essentiel)