Lëtzebuerg City Museum feiert 25-​​jähriges Bestehen

Das Historische Museum der Stadt Luxemburg (ehemals Stadtmuseum Lëtzebuerg) ist ein Projekt, das zum Programm von Lydie Polfer (DP) gehörte, als sie 1982 ihr Amt als Bürgermeisterin antrat. Nun feiert das Museum sein 25-jähriges Bestehen.

«Am Anfang war es unsere Aufgabe, die Geschichte der Stadt zu präsentieren. Das ganze Museum war eine Dauerausstellung», erzählt Guy Thewes, Direktor des Museums. «Die untere Ebene präsentierte die Entwicklung der Stadt seit dem Mittelalter, dann erzählten zwei Ebenen die Geschichte des Lebens der Bewohner im 18. und 19. Jahrhundert.

«Wir haben schon 1996 davon geträumt, den Besuchern mehr zu bieten.»

Mittlerweile hat sich das Museum gewandelt: Die beiden oberen Etagen werden Wechselausstellungen gewidmet. In 25 Jahren waren es 79 und rund 888.000 Besucher. Um neue Besucher anzulocken und sie zum Wiederkommen zu bewegen, muss sich das Museum immer wieder neu erfinden. «Wir haben die Szenografie oft verändert, damit die Ästhetik mit der Zeit geht», erzählt Thewes. «1996 hatten wir interaktive Stühle, bei denen man über einen Touchscreen eine Bilddatenbank abrufen konnte. Heute haben wir eine mobile Anwendung», sagt er. «Wir haben schon 1996 davon geträumt, den Besuchern mehr zu bieten und jetzt haben wir die Werkzeuge dafür.»

Auch in Zukunft will das Historische Museum in Luxemburg «die Öffentlichkeit und die Besucher in die Vorbereitung zukünftiger Ausstellungen miteinbeziehen», erklärt Guy Thewes. Auf diese Weise könnten sie ihre Vision der Geschichte vermitteln. «Wir werden nicht nur einen Kurator haben, der die Geschichte erklärt und eine Ausstellung gestaltet», sagt Thewes.

(Marion Mellinger/L'essentiel)