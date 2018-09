Polizei sucht Zeugen einer möglichen Vergewaltigung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Gelände direkt neben der Sporthalle in Ettelbrück, soll in der Nacht von Samstag, 28. Juli, eine Vergewaltigung stattgefunden haben. Die Polizei sucht nach zwei Zeugen, die während des Verbrechens an einem dort abgestellten alten, grünen Opel Astra vorbeigelaufen sein sollen.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Diekirch unter der Telefonnummer 4997-8800 zu wenden.

