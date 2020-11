Geldautomat in Wormeldingen gesprengt

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr einen Geldautomaten in Wormeldingen gesprengt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. Die Täter haben demnach in der Rue Principale den im inneren der Bank befindlichen Automaten aus seiner Verankerung gesprengt.

Personen sind bei dem Angriff nach Polizeiangaben nicht zu Schaden gekommen. Für die Dauer der Spurensicherung bleibt die Rue Principale gesperrt. Durch die Explosion wurden gingen die Schaufensterscheiben eine benachbarten Geschäftes zu Bruch. Über die Höhe des entstandenen Schadens macht die Polizei keine Angaben.

Durch umherfliegende Trümmer wurden parkende Autos in der Straße beschädigt.(Bild: Polizei)

(L'essentiel)