Am Straßenrand wächst Biostrom für 4400 Häuser

Sie kennen das sicherlich: Sie sind auf dem Weg zur Arbeit, auf der Autobahn ist sowieso schon wieder die Hölle los und zu allem Überfluss haben «Ponts et Chaussées» beschlossen, ausgerechnet jetzt die Pflanzen entlang der Autobahnen nachzuschneiden – eine Spur ist dicht, sie brauchen nochmal fünf Minuten länger. Ärgerlich – oder doch nicht?

Das Nachschneiden des sogenannten «Straßenbegleitholzes» ist einerseits notwendig, um Gefährdungen im Straßenverkehr zu vermeiden. Dazu gehört beispielsweise die Sicht auf die Straße offen zu halten sowie «witterungsbedingte Gefahrensituationen – zum Beispiel bei Schneelast – durch Abbrüche von Bäumen zu vermeiden», wie es in der Potenzialstudie zur Biomasse heißt, die vom Umweltministerium in Auftrag gegeben worden ist. Andererseits wird das gewonnene Holz einer weiteren nützlichen Verwendung zugeführt.

Aus Biomasse wird Energie erzeugt

Denn am Straßenrand fällt einiges an Holzschnitt an. Schließlich verfügt das Großherzogtum über ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 2912 Kilometern. Entlang dieser Strecken wird regelmäßig getrimmt. Dabei fallen zwischen 2300 und 2800 Tonnen Holz an. «Holziger Grünschnitt wird zum Teil kompostiert, größtenteils erfolgt jedoch eine thermische Nutzung in speziellen Heizkraftwerken», erklärt Simone Dengler vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur auf Nachfrage von L’essentiel. «Die Art der Verwertung des Grünschnitts ist dabei abhängig von der Art des Materials.»

Nach der Trocknung des Grünschnitts bleiben etwa 800 bis 1000 Tonnen brennbares Holz übrig. Das wird in entsprechenden Anlagen verbrannt. Die dadurch erzeugte Energie entspricht einer Menge von 250.000 bis 320.000 Litern Heizöl. «Die Menge an Grünschnitt, der sich für die Verwertung eignet, soll auch möglichst in Luxemburg in einem solchen Heizkraftwerk verarbeitet werden», so Dengler. «Aktuell kann noch nicht die gesamte Menge verwertet werden, in den kommenden Jahren wird dies aber durch geplante Anlagen behoben werden».

Bis zu 4400 Häuser mit Energie versorgen

Insgesamt fallen im Großherzogtum 31.500 Tonnen Holz an. Würde man diese Menge komplett verfeuern, entspräche das dem Energiegehalt von drei Millionen Litern Heizöl pro Jahr. Damit können bis zu 1300 Einfamilienhäuser oder bis zu 4400 Niedrigenergiehäuser mit Strom versorgt werden. «Der Beitrag dieser Ressource zur Energieversorgung des Großherzogtums kann also als durchaus relevant bezeichnet werden», heißt es in der Potenzialstudie.

Deshalb plant die Regierung auch den Ausbau dieser Anlagen in den nächsten Jahren. «Derzeit ist in Luxemburg eine geeignete energetische Verwertungsanlage vorhanden, eine weitere ist bereit Biomasse einzusetzen, und neun weitere sind in Planung», so der Wortlaut der Studie. Wird das gesamte Potenzial eines Tages genutzt, können pro Jahr 7793 Tonnen CO2-Ausstoß gespart werden.



(Dominik Dix/L’essentiel)