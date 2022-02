Mahmutovic erlebte «schlimmsten Tag im Leben»

L'essentiel: Sie haben am Freitagabend die polnische Grenze überquert, nachdem Sie mehrere Stunden lang festgesessen hatten. Wie fühlen Sie sich?

Enes Mahmutovic: Sehr müde. Es war ein weiter Weg. Wir hatten ein Hotel in der Nähe der Grenze auf der polnischen Seite gebucht, aber als wir ankamen, haben wir unser Zimmer einer ukrainischen Familie überlassen. Alle Hotels waren voll, es gab viele Frauen mit ihren Kindern. Wir nahmen ein Taxi und fuhren drei Stunden zu einem anderen Hotel.

Können Sie die letzten Stunden in der Ukraine Revue passieren lassen?

Als wir am Donnerstagmorgen von den Sirenen geweckt wurden, wussten wir, dass es ernst war. Wir erfuhren, dass der Flughafen 100 Kilometer von Lviv entfernt bombardiert worden war. Alle fuhren los, überall gab es Staus. Wir haben bis 19 Uhr auf ein Mitglied des Clubs gewartet. Dieser brachte uns mit dem Auto zur Grenze. Aber die Schlange war kilometerlang. Wir standen sechs Stunden und kamen nicht weiter. Deshalb beschlossen wir, zu Fuß zu gehen, um schneller voranzukommen. Gegen Mitternacht erreichten wir dann endlich den Grenzposten.

Mit wem waren Sie unterwegs?

Mit einem kroatischen Teamkollegen. Wir sind mit unserem Gepäck zwölf bis 13 Kilometer bis zur Grenze gelaufen. Wir haben versucht, in Autos einzusteigen, aber die waren oft voll besetzt. Wir haben sogar Geld angeboten, aber einige hatten Angst. Es waren nur Familien in den Autos, den Kofferraum voller Gepäck. Als wir an der Grenze ankamen, wurde uns gesagt, dass sie geschlossen sei.

Was haben Sie dann gemacht?

Wir haben überlegt, ob wir zu einem anderen Grenzübergang gehen sollten. Aber als wir erfuhren, dass sie uns durchlassen würden, haben wir gewartet. Wir haben die ganze Nacht im Stehen verbracht und in der Kälte gewartet und hatten weder Wasser noch Essen. Ich muss zugeben, dass es schwierig war. Das war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens.

War die Situation bedrohlich? Hatten Sie Angst?

Ehrlich gesagt: Ja. Als wir sahen, dass die Schlange stundenlang nicht weiterging, hatten wir Angst, dass wir nicht durchkommen würden. Das Wichtigste war, dass wir uns retten konnten und in Sicherheit waren. Das war alles, woran wir denken konnten.

Mit wem hatten Sie während dieser Zeit Kontakt?

Mit meiner Familie, die sich große Sorgen gemacht hat. Und regelmäßig mit dem Verband, Trainer Luc Holtz und Minister Jean Asselborn.

Sie konnten erst am Freitagabend vorbeischauen, mehr als 24 Stunden nach Ihrer Ankunft?

Wir waren sehr erleichtert. Während der ganzen Zeit hatten wir sehr emotionale Situationen erlebt. Wir haben Männer gesehen, die sich von ihren Kindern und Frauen verabschiedeten. Wir haben gesehen, wie ältere Menschen kollabiert sind und die Krankenwagen Mühe hatten, sich einen Weg zu bahnen. Es war wirklich hart.

Haben Sie etwas von Ihren ukrainischen Teamkollegen gehört?

Einige sind abgehauen, um sich in Sicherheit zu bringen, andere haben gesagt, dass sie zu den Waffen greifen werden. Unser Physiotherapeut ist bereits in den Kampf gezogen, um sein Land zu verteidigen. Unser Fitnesstrainer ist auch dabei.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)