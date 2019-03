Der 9. Mai ist in Luxemburg ab sofort ein Feiertag

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alle Arbeitnehmer, die bisher nur Anspruch auf 25 Urlaubstage hatten, bekommen schon ab diesem Jahr einen zusätzlichen Urlaubstag. Außerdem ist der 9. Mai, der Europatag, fortan ein Feiertag im Großherzogtum. Den entsprechenden Gesetzestext verabschiedete die Chamber am Mittwoch einstimmig.

Der Berichterstatter für den Gesetzentwurf, Georges Engel (LSAP), lobte in seiner Rede «einen guten Gesetzestext, der eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben bietet». Er wies auch darauf hin, dass die Zahl der gesetzlichen Feiertage in Luxemburg zwar etwas über dem europäischen Durchschnitt (23 Tage) liegt, die Arbeitnehmer in Luxemburg dafür aber auch mehr arbeiten. Sie kommen durchschnittlich pro Jahr auf 1700 Arbeitsstunden.

Der am Mittwoch vom Parlament angenommene Text ist rückwirkend und gilt ab dem 1. Januar 2019. Das bedeutet, dass der 26. Tag des bezahlten Urlaubs mit sofortiger Wirkung in die Abrechnung von Arbeitnehmern aufgenommen wird, die nur Anspruch auf das gesetzliche Minimum haben. Somit ist auch der 9. Mai 2019 ein Feiertag. Einige Tarifverträge sehen vor, dass die Arbeitnehmer Anspruch auf das gesetzliche Minimum plus eine bestimmte Anzahl von zusätzlichen Tagen haben. Auch der Urlaub dieser Arbeitnehmer wird um einen Tag verlängert.

(jw/L'essentiel)